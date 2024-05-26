Leonardo Bonucci'ye plaket takdim edildi

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci'ye karşılaşma öncesi plaket takdim edildi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma dahil olan Leonardo Bonucci, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. İtalyan savunmacıya son maçı nedeniyle plaket takdim töreni organize edildi.

Seremoni öncesi ısınmaya çıkan Bonucci, daha sonra Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci tarafından plaketini alırken, tribünler de alkışlarla destek verdi.