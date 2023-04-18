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Leonardo DiCaprio ile Irına Shayk aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz yıl model sevgilisi Camila Morrone'den ayrılan Leonardo DiCaprio'nun müzik ve sanat festivali Coachella'da Irına Shayk ile iki kez görüntülenmesi aşk dedikodularını beraberinde getirdi

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  • Leonardo DiCaprio ile Irına Shayk aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    Hollywood'un müzmin bekarı Leonardo DiCaprio'nun adı yine bir güzel ile aşk dedikodularına karıştı. Geçtiğimiz aylarda Gigi Hadid ile yakınlaştığı iddia edilen aktör bu kez de başka bir model olan Irına Shayk ile objektiflere yansıdı.
  • Leonardo DiCaprio ile Irına Shayk aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    DiCaprio, Coachella'da eğlenirken arkadaşı Bradley Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk'ın da aralarında bulunduğu bir grup güzelle çevriliyken objektiflere takıldı.
  • Leonardo DiCaprio ile Irına Shayk aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    DiCaprio ile Shayk'ın festivalde iki kez üst üste görüntülenmesi 'aşk' söylentilerini gündeme getirdi. Tamamen siyah giyinen Shayk ve DiCaprio tanınmamak için çaba sarf etti.
  • Leonardo DiCaprio ile Irına Shayk aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    DOSTÇA AYRILDILAR

    2017'nin sonlarında aşk yaşamaya başlayan Leonardo DiCaprio-Camila Morrone 2022'de ayrılmıştı. Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nun arasının kötü olmadığı ve ilişkinin normal bir şekilde sona erdiği belirtilmişti.
  • Leonardo DiCaprio ile Irına Shayk aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    HOLLYWOOD'UN ÇAPKINI

    Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, daha önce model Bar Refaeli ve Gisele Bündchen gibi birçok ünlü isimle aşk yaşamıştı.
  • Leonardo DiCaprio ile Irına Shayk aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    DiCaprio kısa süreli ilişkilerinden birini de oyuncu Blake Lively ile yaşadı.
  • Leonardo DiCaprio ile Irına Shayk aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, 2016 ile 2017 arasında ise model Nina Agdal ile birlikteydi.
  • Leonardo DiCaprio ile Irına Shayk aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

    DiCaprio'nun adı daha önce de Kendall Jenner ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin, bir mekanda sabah kadar flört ettiği iddiaları basına yansımıştı.

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