Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio’nun filmde kullandığı lüks araba açık artırmada

        Leonardo DiCaprio'nun filmde kullandığı lüks araba açık artırmada

        Ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun 'Para Avcısı' (The Wolf Of Wall Street) filminde kullandığı Lamborghini açık artırmaya çıkıyor. Filmde bir kaza sahnesinde kullanılan otomobilin, 1,5 - 2 milyon dolar arası bir fiyatla satılması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Leonardo DiCaprio’nun başrolünde olduğu 'Para Avcısı' filminde kullanılan Lamborghini satışa çıktı.

        2

        Oyuncunun, 2013 yapımı filmde yolsuzluğa bulaşmış bir borsa komisyoncusu canlandırdığı filmde kullandığı 1989 model Lamborghini Countach marka arabanın, açık artırmada 1,5 ila 2 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

        3

        Otomobil filmde yaklaşık 4 dakika görülmüştü.

        Filmde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jordan Belfort çok fazla uyuşturucu madde aldıktan sonra merdivenlerden düşüyor ve ardından kendini arabaya sürüklüyor.

        4

        Lüks araç, Lamborghini'nin 25. yıl dönümü serisinde üretilen 658 araçtan yalnızca biriydi.

        Açık artırma, Abu Dhabi’deki Formula 1 gridinde gerçekleştirilecek. Satış canlı yayınlanacak ve teklifler şahsen veya internet üzerinden kabul edilecek.

        #Leonardo DiCaprio
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!