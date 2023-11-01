Leonardo DiCaprio'nun filmde kullandığı lüks araba açık artırmada
Ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun 'Para Avcısı' (The Wolf Of Wall Street) filminde kullandığı Lamborghini açık artırmaya çıkıyor. Filmde bir kaza sahnesinde kullanılan otomobilin, 1,5 - 2 milyon dolar arası bir fiyatla satılması bekleniyor
Leonardo DiCaprio’nun başrolünde olduğu 'Para Avcısı' filminde kullanılan Lamborghini satışa çıktı.
Oyuncunun, 2013 yapımı filmde yolsuzluğa bulaşmış bir borsa komisyoncusu canlandırdığı filmde kullandığı 1989 model Lamborghini Countach marka arabanın, açık artırmada 1,5 ila 2 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
Otomobil filmde yaklaşık 4 dakika görülmüştü.
Filmde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jordan Belfort çok fazla uyuşturucu madde aldıktan sonra merdivenlerden düşüyor ve ardından kendini arabaya sürüklüyor.