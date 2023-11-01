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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio’nun filmde kullandığı lüks otomobil açık artırmada

        Leonardo DiCaprio'nun filmde kullandığı lüks otomobil açık artırmada

        Ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun 'Para Avcısı' (The Wolf Of Wall Street) filminde kullandığı Lamborghini açık artırmaya çıkıyor. Filmde bir kaza sahnesinde kullanılan otomobilin, 1.5 - 2 milyon dolar arası bir fiyatla satılması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:27
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        Leonardo DiCaprio’nun başrolünde olduğu 'Para Avcısı' filminde kullanılan otomobil satışa çıktı.

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        Ünlü oyuncunun, 2013 yapımı filmde yolsuzluğa bulaşmış bir borsa komisyoncusu canlandırdığı filmde kullandığı 1989 model otomobilin açık artırmada 1.5 ila 2 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

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        Otomobil, filmde yaklaşık 4 dakika görülmüştü. Filmde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jordan Belfort çok fazla uyuşturucu madde aldıktan sonra merdivenlerden düşüyor ve ardından kendini otomobile sürüklüyor.

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        Açık artırma, Abu Dhabi’deki Formula 1 gridinde gerçekleştirilecek. Satış canlı yayınlanacak ve teklifler şahsen veya internet üzerinden kabul edilecek.

        #Leonardo DiCaprio
        #para avcısı
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