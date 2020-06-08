Leroy Fer bekliyor!

Feyenoord ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve boşa çıkacak olan Leroy Fer'in Beşiktaş'la anlaştığı iddia edildi. Hollanda basınında çıkan haberlerde; siyah-beyazlıların 29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştığı ve resmi imza için sezon sonunu beklediği belirtildi.