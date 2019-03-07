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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, şarkıcı Lerzan Mutlu, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Gazetecilere poz verip sohbet eden Mutlu, üzerindeki kürk için, "Orijinal değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Beni kürk polemiğine sokmayın" dedi.