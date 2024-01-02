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Les McCann hayatını kaybetti 50'den fazla albüm yayınlayan ve en büyük ticari başarısını 1969'da son 'Compared to What' ile elde eden Les McCann, yaşamını yitirdi Habertürk Giriş: 02.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:33 facebook

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'Compared to What' adlı protesto şarkısıyla tanınan efsanevi caz piyanisti Les McCann'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda zatürreye yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenilen McCnn'ın Los Angeles'ta vefat ettiği öğrenildi.



Acı haberi Les McCann'ın menajeri duyurdu. 88 yaşında hayatını kaybeden Les McCann'ın kesin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

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"HER ZAMAN BEKLENMEYENİ YAPARDI" ABD'li plak yapımcısı Quincy Jones, efsanevi caz piyanistinin ölümünün ardından, "60'ların başında sahneye çıktığından beri doğanın müzikal gücü oldu. Onu ne zaman canlı ya da kayıtta dinlesem her zaman beklenmeyeni yapardı" dedi.

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Öte yandan Soul-jazz sound'unun mimarı olaran bilinen McCann, cazın karşı kültürün protest müziğiyle bağlantı kurmasına yardımcı olmuştu.



Ayrıca 50'den fazla albüm yayınlayan ve en büyük ticari başarısını 1969'da son 'Compared to What' ile elde eden Les McCann, 'Notorious B.I.G.', 'Pete Rock' ve 'C.L. Smooth', 'Warren G.', 'Slick Rick', 'Dr. Dre' ve 'A Tribe Called Quest' gibi hip-hop yıldızları için malzeme kaynağı sağlamıştı.



Fotoğraflar: Avalon

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