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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Letonya'nın aday kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımının rakibi Letonya'nın aday kadrosu açıklandı

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında 15 Ekim Pazar günü Konya'da karşılaşacağı Letonya'nın aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:28 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:28
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        Letonya'nın aday kadrosu açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Letonyalı teknik direktör Dainis Kazakevics yönetimindeki Letonya'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

        Kaleci: Roberts Ozols (FK Auda), Nils Toms Purins (Riga FC), Rihards Matrevics (Riga FC)

        Defans: Kaspars Dubra (FK Panevezys), Roberts Savalnieks (FK RFS), Antonijs Cernomordijs (Riga FC), Marcis Oss (FK RFS), Vladislavs Sorokins (FK RFS), Daniels Balodis (Valmiera FC), Maksims Tonisevs (Valmiera FC), Kirils Iljins (Riga FC)

        Orta Saha: Janis Ikaunieks (FK RFS), Andrejs Ciganiks (RTS Widzew Lodz), Davis Ikaunieks (FK Jablonec), Alvis Jaunzems (FKS Stal Mielec), Eduards Emsis (Raufoss IL), Kristers Tobers (Grasshopper), Aleksejs Saveļjevs (FK Auda), Eduards Daskevics (Riga FC), Dmitrijs Zelenkovs (FK RFS), Oskars Vientiess (FK Metta), Bogdans Samoilovs (FK Tukums 2000)

        Forvet: Roberts Uldrikis (SC Cambuur), Raimonds Krollis (Spezia Calcio), Marko Regza (Riga FC)

        Letonya, Türkiye mücadelesinin öncesinde 12 Ekim Perşembe günü Ermenistan'ı konuk edecek.

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