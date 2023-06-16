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Letonya - Türkiye | CANLI YAYIN

Letonya - Türkiye maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemelerindeki üçüncü maçında Letonya'ya konuk oluyor. Ay-yıldızlılar, Ermenistan'ı 2-1 yenerek başladığı gruptaki ikinci maçında evinde Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu.

Letonya - Türkiye | CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / AA

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'ya konuk oluyor.

SAAT: 21.45
HAKEM: Tamas Bognar (Macaristan)
YAYIN: TRT 1
STAT: Skonto

Letonya: Purins, Jurkovskis, Oss, Balodis, Jaunzems, Emsis, Tobers, Savalnieks, Ciganiks, Uldrikis, Gutkovskis

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise üçüncü maç gününü bay geçiyor.

D Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

ADAY KADRODA KİM VAR?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe).

Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor).

TÜRKİYE İLE LETONYA DOKUZUNCU KEZ RAKİP

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya ile tarihinde 9. kez rakip oluyor.

Milliler, Letonya ile yaptığı 6'sı resmi, 2'si özel 8 maçtan ikisini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.

1924'TEKİ İLK MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

İki ülke A milli takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı ve ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de Letonya'yı İstanbul'da konuk ettiği maçta iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Türkiye, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan grubun diğer karşılaşmasını ise uzatma dakikalarında bulduğu golle kazandı. 1-0 geriye düşen ay-yıldızlı ekip, 76. dakikada Serdar Dursun'la beraberliği yakaladı. Milli takım 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle galibiyete uzandı ve rakibi karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisine son verdi.

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