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Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı’mız Euro 2024 elemeleri D Grubu’nda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Grupta üçüncü maçına çıkacak olan millilerimiz, ikinci galibiyetini almak istiyor. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve milli takım kadrosunda hangi oyuncular var? İşte detaylar...

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  • Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

    EURO 2024’e katılacak 20 takımın belli olacağı grup elemelerinde, Türkiye Letonya ile kozlarını paylaşacak. D Grubu’nda üçüncü maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı’mız 1 galibiyet 1 beraberlikle üçüncü sırada yer alıyor. Letonya deplasmanına gidecek olan ay-yıldızlı ekibimiz grupta ikinci galibiyetini almak istiyor. İşte merakla beklenen Türkiye Letonya maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve Türkiye muhtemel 11’ine ilişkin bilgiler...
  • Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

    TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye Letonya maçı 16 Haziran Cuma akşamı saat 21.45’te oynanacak.
  • Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

    TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye Letonya maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.
  • Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

    TÜRKİYE ADAY KADROSU

    Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

    Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
  • Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

    Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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