Levadiakos - Apollon Smirnis düellosu

Levadiakos ve Apollon Smirnis, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Ev sahibi Levadiakos, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Apollon Smirnis, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 792. İddaa'da Levadiakos kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Apollon Smirnis kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.
Levadiakos önceki hafta Olympiakos mücadelesinde 2-1 yenildi.
Apollon Smirnis ise Larissa karşılaşmasında 1-0 yenildi.
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