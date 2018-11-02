Levadiakos - Larissa sahaya çıkıyor

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Levadiakos, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Larissa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:30. 3 puanlı Levadiakos 15. sırada bulunuyor, Larissa 7 puana sahip ve 11. sırada. Levadiakos son 1 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Larissa, geride kalan 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 389 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Levadiakos kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Larissa sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30.

Levadiakos önceki hafta Larissa mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Larissa ise Levadiakos karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Levadiakos, evinde 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Larissa, dış sahada 1 galibiyet, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Larissa 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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