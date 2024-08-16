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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Levan Korghalidze: Başakşehir, çok iyi oynadı ve haklı olarak kazandı - Futbol Haberleri

        Levan Korghalidze: Başakşehir, çok iyi oynadı ve haklı olarak kazandı

        Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze, RAMS Başakşehir'in çok iyi oynadığını ve haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:01 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:01
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        "Başakşehir hakederek kazandı"
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        UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Gürcistan ekibi Iberia’yı 2-0 mağlup etti.

        "BAŞAKŞEHİR, ÇOK İYİ OYNADI VE HAKLI OLARAK KAZANDI"

        Karşılaşmanın ardından Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in iyi bir oyun ortaya koyarak haklı bir galibiyet aldığını dile getiren Korghalidze, “Rakibi tebrik ediyoruz. Çok iyi oynadılar ve haklı olarak kazandılar. Sadece savunma taktiğinde karar verdik ve açmamaya çalıştık. Sonuç olarak kaybettik” diye konuştu.

        "2.YARININ BAŞINDA HATA YAPTIK VE MOTİVASYONUMUZ BOZULDU"

        İlk yarı oynadıkları oyundan memnun olduklarını ifade eden Levan Korghalidze, “İlk yarı iyi oynadık ve oyundan memnumun. İkinci yarı başlangıçta hata yaptık ve motivasyonumuz kayboldu. Başakşehir, çok güçlü bir takım olduğu için psikolojik bir travma yaşadık” dedi.

        "BAŞAKŞEHİR'LE OYNAMAK BİZİM İÇİN İYİ BİR TECRÜBE OLDU"

        Başakşehir maçının kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu da aktaran Korghalidze, “Çok iyi bir geçmişimiz var. Bunların hepsi tecrübe. Başakşehir gibi bir kulüple oynamak iyi bir tecrübe oldu. Geleceğimize iyi etki edecek bir maç oldu” ifadelerini kullandı.

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