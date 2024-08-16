Levan Korghalidze: Başakşehir, çok iyi oynadı ve haklı olarak kazandı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Gürcistan ekibi Iberia’yı 2-0 mağlup etti.

"BAŞAKŞEHİR, ÇOK İYİ OYNADI VE HAKLI OLARAK KAZANDI" Karşılaşmanın ardından Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in iyi bir oyun ortaya koyarak haklı bir galibiyet aldığını dile getiren Korghalidze, “Rakibi tebrik ediyoruz. Çok iyi oynadılar ve haklı olarak kazandılar. Sadece savunma taktiğinde karar verdik ve açmamaya çalıştık. Sonuç olarak kaybettik” diye konuştu.

"2.YARININ BAŞINDA HATA YAPTIK VE MOTİVASYONUMUZ BOZULDU" İlk yarı oynadıkları oyundan memnun olduklarını ifade eden Levan Korghalidze, “İlk yarı iyi oynadık ve oyundan memnumun. İkinci yarı başlangıçta hata yaptık ve motivasyonumuz kayboldu. Başakşehir, çok güçlü bir takım olduğu için psikolojik bir travma yaşadık” dedi.