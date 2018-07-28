Levanger - Asane karşılaşma önü

Levanger ve Asane, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Levanger 12 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Asane 19 puanda ve 12. sırada. Levanger son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Asane, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 518 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Levanger kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Asane sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Levanger önceki hafta Ullensaker / Kisa mücadelesinde 2-0 kazandı.

Asane ise Start Kristiansand maçında 3-2 kazandı.

Levanger, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 17 gol yedi.

Asane, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Asane 5 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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