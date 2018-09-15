Levanger - Nest Sotra maçı öncesi rakamlar

Levanger ve Nest Sotra, 16 Eylül 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 13 puanlı Levanger 16. sırada bulunuyor, Nest Sotra 29 puana sahip ve 9. sırada. Levanger, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Nest Sotra, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 719 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Levanger kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Nest Sotra sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Levanger önceki hafta Asane mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Nest Sotra, Baerum karşılaşmaında 5-2 yenildi.

Levanger, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Levanger, kendi sahasında 13 gol attı, 22 gol yedi.

Nest Sotra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Nest Sotra, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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