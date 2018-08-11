Levanger - Tromsdalen sahaya çıkıyor

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Levanger, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Tromsdalen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 12 puanlı Levanger 16. sırada bulunuyor, Tromsdalen 28 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Levanger, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tromsdalen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 741. İddaa'da Levanger kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Tromsdalen kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Levanger önceki hafta Ullensaker / Kisa mücadelesinde 2-0 kazandı.

Tromsdalen ise Kongsvinger karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Levanger, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 19 gol yedi.

Tromsdalen, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tromsdalen 10 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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