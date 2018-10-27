Levante - Leganes maçı ne zaman?

İspanya Primera Lig maçında Levante ile Leganes, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Levante 13 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Leganes 8 puanda ve 18. sırada. Levante son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Leganes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 125 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Levante kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Leganes sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Levante önceki hafta Getafe mücadelesinde 0-1 kazandı.

Leganes ise Athletic Bilbao karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Levante, 7 gol attı ve 11 gol yedi.

Leganes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leganes, 3 gol atarken 9 gol yedi.

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