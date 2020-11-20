Levent Altınay kimdir, ne iş yapıyor? Sorusu merak konusu oldu. Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının yaratıcısı Levent Altınay hakkında detaylar haberimizde...

LEVENT ALTINAY KİMDİR?

Televizyoncu Levent Altınay'ın yükselişi TRT döneminde dublaj işi ile başladı. Önce Ankara'da dublaj işine girdi. "Senkron" adlı bir şirket kurdu. Daha sonra özel TV'lerin devreye girmesi ile özellikle yabancı film ve dizilerdeki dublaj işleri çoğaldı.

Altınay "Senkron"u İstanbul'da açtı. Ve TV pisasasında en çok iş yapan dublaj şirketlernden biri oldu. Burada büyük paralar kazandı.

Daha sonra yapımcılığa soyundu. Önce "First" isimli iki ortaklı bir şirket kurdu. Show TV'ye Türkiye'nin ilk "reality show"ları "Sıcağı Sıcağına" ve "Yangın Var"ı yaptı. Bu yapımlar Levnet Altınay'ın da yükselme startı oldu. Daha sonraları ortağında ayrılan Altınay, "Senkron TV"yi kurdu. Bu arada yarışma programları ve magazin programları ağırlıklı çalıştı. Piyasanın en çok iş yapan şirketi oldu.

Geçtiğimiz yıl Mustafa Süzer ile ortaklık yaptı. "Senkron"nun yaklaşık yüzde 70 hissesini 2 milyon dolara Süzer'e sattı. Süzer ile ortak olarak Kent TV'yi kurdu.