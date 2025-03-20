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        Levent Arkan'a 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Bodrum Tanıtma Vakfı eski Genel Sekreteri Levent Arkan, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:13
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        Levent Arkan'a hapis cezası
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        Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) eski Genel Sekreteri Levent Arkan, Bodrum’da görülen davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Mahkeme, sanığın suçu alenen işlemesi nedeniyle cezasında artırıma giderken, yargılama sürecinde pişmanlık göstermediğini belirterek iyi hal indirimi uygulamadı. Cezanın ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine de yer olmadığına karar verildi.

        Bodrum’da görülen davada mahkeme, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299/1. maddesine aykırı olduğuna hükmetti. Sanığın suçun işleniş şekli, güttüğü amaç ve meydana gelen zarar dikkate alınarak 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Suçun alenen işlenmesi nedeniyle cezada 1/6 oranında artırıma gidilerek 1 yıl 9 aya çıkarıldığı kaydedildi.

        Sanığın yargılama sürecindeki tutumu ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle TCK’nın 62. maddesi uyarınca herhangi bir indirim uygulanmadı. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunması ve hakkında daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmiş olması nedeniyle yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığını belirterek HAGB uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

        Mahkeme, karar kesinleştiğinde sanığın adli sicil kaydına işlenmesi için ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasına da karar verdi. Sanık, kararın tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabilecek. Arkan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın şu an ve Bodrum Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde danışmanı olarak görev yapmıştı.

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        #levent arkan
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