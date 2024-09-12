Levent Arkan'a adli para cezası

Bodrum 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Levent Arkan, Aydın Ayaydın’a hakaret suçundan 9 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

12 Eylül 2024 tarihinde Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Levent Arkan, yerel seçimler sürecinde Cumhur İttifakı’nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın’a yönelik hakaret suçundan yargılandı.

Duruşmada söz alan Aydın Ayaydın’ın avukatı Erkan Koşaran, sanık Levent Arkan’ın seçim dönemi boyunca bilerek ve kasten müvekkilini küçük düşürücü hakaretlerde bulunduğunu vurguladı. Avukat Koşaran, “Sanığın suçunun sabit olduğu açıkça ortadadır ve cezalandırılmasını talep ediyoruz” diyerek mahkeme heyetine seslendi.

Savunmasında, hakaret etmediğini iddia eden Levent Arkan, “Bu kayıtlar uydurma kayıtlardır. Ben müştekiye hakaret etmedim,” gibi iddialarda bulunsa da mahkeme heyeti, sanığın geçmişte de benzer suçlara karıştığını ve Ayaydın’a yönelik ifadelerinin açıkça suç teşkil ettiğini belirtti. Sanığın avukatlarının iddiaları da yeterli görülmedi. Avukat Taner Akıncı’nın, “Suç tarihi ve mecrası belli değildir,” savunması, mahkeme heyetince kabul edilmedi.

Mahkeme, dosya kapsamındaki delilleri ve müşteki Aydın Ayaydın’ın beyanlarını dikkate alarak suçun sabit olduğuna karar verdi. Sosyal medya platformu YouTube’da paylaşılan ses kaydında, Levent Arkan’ın Ayaydın’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı, suçun unsurlarının açıkça oluştuğu gerekçesiyle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1. maddesi uyarınca 9 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

İzmir’de bir kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 1 ay ertelenmiş hapis cezası bulunan Levent Arkan’ın yeni davanın kendi aleyhine sonuçlanması durumunda hapse girme riski ile karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor. Levent Arkan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret davası da devam ediyor.