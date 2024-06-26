Levent Mercan: "Mourinho ile çalışmak büyük gurur"

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon kadrosuna kattığı ilk isim Levent Mercan, basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Fenerbahçe’de olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Mercan, “İlk günler çok iyi geçti benim için. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. İlk antrenmanla da çok iyi geçti” dedi.

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde de teklifler aldığını belirten Mercan, “Karagümrük olarak zor bir durumdaydık. Hoca da benim gitmemi istemedi. Kaptan olarak da takımı yalnız bırakmak istemedim. Buradan teklif gelince sevinçle karşıladım. Hayalimdi, gurur duyuyorum bu takıma gelmekten. Çok şükür transfer de oldu” diye konuştu.

REKLAM “SOL BEK POZİSYONUNU ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM” Kariyerine orta saha olarak başladığını belirten Mercan, “Sol bek pozisyonunu çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Önceden orta saha olarak da özelliklerimi sol bekte değerlendirdim. Benim için iyi bir pozisyon. Şu anda mutluyum bu pozisyonda” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun çok önemli bir isim olduğunu aktaran Mercan, “Mourinho hoca ile çalışmak benim için çok büyük bir gurur. O her oyuncuyla çok yakından ilgileniyor. Bana çok güven verdi” şeklinde konuştu. “BİR OYUNCU HER ZAMAN KENDİSİNİ GELİŞTİRMEK İSTER” Teknik direktör Mourinho’nun kendisini farklı pozisyonlarda da değerlendirebileceğini ifade eden tecrübeli oyuncu, “Bir oyuncu her zaman kendisini geliştirmek ister. 2 sene önce 6 numara ve 8 numara oynuyordum. Şu anda farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Benim de her zaman kendimi geliştirme hedefim var” açıklamasında bulundu.