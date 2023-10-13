Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Levent Sürme: "Oyun tarzımızı sahaya yansıttığımız için çok sevinçliyiz" - Futbol Haberleri

        Levent Sürme: "Oyun tarzımızı sahaya yansıttığımız için çok sevinçliyiz"

        Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, San Marino karşısında oyun tarzlarını sahaya yansıttıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 23:39 Güncelleme: 13.10.2023 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyunumuzu sahaya yansıttık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında Ümraniye Belediye Şehir Stadı’nda karşılaştığı San Marino’yu 5-0 mağlup etti.

        Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, "İlk etapta oyun tarzımızı sahaya yansıttığımız için çok sevinçliyiz. Kaç aydır uyguladığımız oyun tarzımız var. Skora da yansıdı. Aslında 9, 10, 11’e gidecek bir maçtı. Ama 5 oldu, ona tamam diyelim. İlk iki maçta İrlanda ve İtalya’ya karşı istediğimiz skor çıkmadı. Bundan dolayı bu maç ve Letonya maçı önemliydi. Kasım ayında Norveç maçı var. Final maçı gibi bir şey olacak. Onun önemi çok fazla. Oradaki maçın önemini arttırmak için Letonya’yı kesinlikle yenmek zorundayız. Bugün genç bir takımla çıktık. Bu Türkiye adında çok önemli bir şey. A Milli Takımımız, Avrupa’nın en genç milli takım. Biz de Avrupa’nın en genç Ümit Milli Takımı’na sahibiz. İniş, çıkış oluyor. Biz bunu biliyoruz. Bu yoldan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

        Ümit Milli Takım’da oynayıp, A Mili Futbol Takımı’nda seçilen oyuncular için ise Sürme, "Doğan, Letonya maçı için bizle beraber olacak. A Milli Takım’da Kenan ve Bertuğ oynadı. Bunlar çok sevindirici. Ermenistan maçında Bertuğ çok önemli bir gol attı. Bunlar olumlu şeyler. Aynı zamanda takım içinde çok motivasyon sağlıyor. Biz iki oyuncu oyuna girdiğinde bütün takım ayağa kalktı, çok sevindi. Hem skora çok sevindik hem de onların oyuna katkısına sevindik. Demek ki doğru yoldaymışız" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları