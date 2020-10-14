Levha yüklü tır devrildi: 3 yaralı - KOCAELİ

Kocaeli'den İstanbul yönüne giden Cemil K. yönetimindeki 01 DIN 35 plakalı tır, Sultanorhan Mahallesi Gebze gişeleri mevkisinde virajda kontrolden çıkarak devrildi.Sürücü ile tırda bulunan Talip K. ve Ertuğrul Ç. yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR