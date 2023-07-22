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        Haberler Motor Sporları Lewis Hamilton geri döndü! 2 yıl sonra ilk kez Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde! - Motor Sporları Haberleri

        Lewis Hamilton geri döndü! 2 yıl sonra ilk kez Macaristan Grand Prix'sinde!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Macaristan Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak. Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez bu başarıyı elde etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 19:51
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        Hamilton geri döndü! 2 yıl sonra...
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Macaristan Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

        Hamilton, başkent Budapeşte'de bulunan 4,38 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 16.609 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

        Kariyerinin 104. pole pozisyonunu kazanan Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez bu başarıyı elde etti.

        Büyük Britanyalı sürücünün 0.003 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.085 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.

        70 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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