Lewis Hamilton geri döndü! 2 yıl sonra ilk kez Macaristan Grand Prix'sinde! Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Macaristan Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak. Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez bu başarıyı elde etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.07.2023 - 19:51 Güncelleme: 22.07.2023 - 19:51 facebook

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