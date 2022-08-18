Lewis Hamilton kimdir, kaç yaşında? Lewis Hamilton şu an hangi takımda? Lewis Hamilton yarış kariyeri nasıl?

F1 tarihinde elinde en çok şampiyonluk bulunduran pilotu 2019'a kadar 7 şampiyonlukla yarış efsanesi olan Michael Schumacher'di. 2019'dan bu yana ise Schumacher bu tahtı Lewis Hamilton'la paylaşmaya başladı. F1 pistine genç yarışçılar katılmaya başladı hatta aralarında yarışları domine eden yetenekli pilotlar da bulunduruyorlar. Basında "Acaba emekli olacak mı?" soruları yükseldikçe direksiyona daha sıkı sarılan Lewis Hamilton hakkında merak edilenler...

LEWIS HAMILTON KİMDİR?

7 Ocak 1985 (37 yaşında), Stevenage doğumlu Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonasında Mercedes-AMG F1 takımı adına yarışan Britanyalı yarış pilotudur. Kariyerine 2007'den 2012'ye kadar yarıştığı McLaren F1 takımında başlayan Hamilton, kazandığı 7 dünya şampiyonluğu ile Michael Schumacher ile beraber en çok şampiyon olan iki Formula 1 pilotundan biridir. Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan, en çok pol pozisyonu alan ve en çok podyuma çıkan pilotudur. Ayrıca Hamilton en çok yarış zaferi, en çok pol pozisyonu ve en çok podyum dâhil olmak üzere birçok rekora sahiptir.

LEWIS HAMILTON YARIŞ KARIYERİ

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz genç pilot yetiştirme programını imzalayan Hamilton, Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaştı. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçti.

Kanada ve ABD Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı gösterdi. 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başardı. 2008 formula 1 yarışında 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon oldu ve formula 1 tarihinde en genç ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını elde etti.

2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes 'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklandı. 2014 sezonunda kariyerinin 2. şampiyonluğunu kazandı. Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 dünya pilotlar şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etti ve 4. pilotlar şampiyonluğuna ulaştı.

HAMİLTON: "Tamamen tükenmeden emekli olmayacağım."

Sebastian Vettel sezon sonunda F1'den emekli olacak, bu da eski jenerasyondan yalnızca Hamilton ve Fernando Alonso'nun kalacağı anlamına geliyor.

Hamilton'ın sözleşmesi 2023 sezonunun ardından sona eriyor ancak emekli olmayı düşünmediğini söyleyen 37 yaşındaki pilot, halen hem pist üstünde, hem de pistte başaracağı birçok şey olduğunu da düşünüyor.

Vettel'in duyurusu hakkında konuşan Hamilton, "Bu bana, kariyerimin yıllar birlikte yarıştığım insanların veda etmeye başlayacağı bir bölümünde olduğumu hatırlattı."

"Göz açıp kapayıncaya kadar Fernando da bırakmış olacak. Sonrasında ise gridin en yaşlısı ben olacağım! Ama hayır, bu benim emeklilik hakkında düşünmeme sebep olmuyor."

"Sadece aracımızı nasıl geliştirebileceğimizi ve tekrar kazanmamız için takım olarak atmamız gereken adımları düşünüyorum, bir şampiyonluk daha elde etmek için nasıl bir yol haritası izlemeliyiz?"

"Çeşitlilik açısından yapmaya çalıştığımız işi gerçekten yansıtmaya başlamak için atmamız gereken yapmamız gereken adımlar nelerdir? Bütün bunları düşünüyorum."

"Dolayısıyla ne kadar enerjim kaldığı ile ilgili konuşacak olursak, hala bu şeyler için savaştığımı ve hala yapacak çok şeyim olduğunu hissettiğimi söyleyebilirim." dedi.

Motivasyonunu tamamen kaybetmeden emekliliği düşünmeyeceğini söyleyen Hamilton, bunun yakın zamanda gerçekleşmesini ise beklemiyor.

Hamilton, "Bıraktığımda bile halen devam edecek kadar enerji sahibi olacağım. Tamamen tükenene ve yapacağım bir şey kalmayana kadar devam edeceğim fakat bunun olmasına daha çok var!"

"Seb'in ve benim yapmaya çalıştığımız şeyler birçok tartışmanın fitilini ateşledi, emekli olurken, geride bulduğumuza göre çok daha iyi bir Formula 1 bırakmak istiyoruz."

"Şu ana kadar başardıklarımızda Seb'in rolü çok büyük. Kendisinin daha fazla iş yapıp yapmayacağını veya arka planda çalışıp çalışmayacağını henüz bilmiyorum."

“Geri döneceğinden şüpheliyim ancak asla asla diyemezsiniz. Eğer dönecekse daha iyi bir şekilde dönmesini umuyorum, aksi takdirde bu korkunç bir zaman kaybı olacak."