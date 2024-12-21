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        Haberler Ekonomi Otomobil Lexus'tan 1.8 milyar dolarlık yeni merkez - Otomobil Haberleri

        Lexus'tan 1.8 milyar dolarlık yeni merkez

        Japon otomobil üreticisi Lexus, 1.8 milyar euro yatırımla hayata geçirilen Shimoyama araç geliştirme merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Merkezdeki yeni test alanının, pit garajları ve pit yoluyla Almanya'daki efsanevi Nürburgring Pisti'ni anımsatacak şekilde tasarlandığı da verilen bilgiler arasında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:09
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        Japon otomobil üreticisi Lexus, yeni uluslararası araç geliştirme merkezi olan Shimoyama’nın açılışını gerçekleştirdi.

        Japonya’da Toyota City’nin yakınında bir dağ yamacına kurulan bu merkezde, yeni modellerin gelişiminin gerçekleştirileceği kaydedildi.

        1.8 milyar euro yatırımla gerçekleştirilen Shimoyama araç geliştirme merkezinde yaklaşık 3 bin kişi görev yapıyor.

        Lexus’un Shimoyama merkezi, araştırma, geliştirme ve tasarım departmanlarının yanı sıra markanın satış, pazarlama ve planlama dahil olmak üzere tüm operasyonlarını ilk kez tek bir çatı altında toplamış oldu.

        Lexus’un geliştirme çalışmaları 2021 yılından bu yana kullanılan yüksek hızlı bir pisti ile dünyanın dört bir yanında bulunan farklı yol ve yüzey türlerini barındıran test alanıyla destekleniyor.

        Bu test alanının, yeni LBX, yeni nesil NX, elektrikli RZ dahil olmak üzere güncel modellerin geliştirilmesinde rol oynadığı belirtildi. Öte yandan, Lexus'un yeni test alanının, pit garajları ve pit yoluyla Almanya’daki efsanevi Nürburgring Pisti’ni anımsatacak şekilde tasarlandığı da verilen bilgiler arasında.

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