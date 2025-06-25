Leyla dizisi final mi, neden bitiyor? Leyla dizisi yeni sezon var mı?
Now TV'de yayınlanan Leyla dizisinin final yapacağına dair sosyal medyada iddia var. Cemre Baysel, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Leyla 40. bölümü merak ediliyor. Dizinin final yapıp yapmayacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Leyla dizisi final mi, neden bitiyor? Leyla dizisi yeni sezon var mı?
Başrollerinde Cemre Baysel, Gonca Vuslateri’nin oynadığı Leyla dizisinin final yapıp yapmayacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, Leyla dizisi final mi yapıyor, ne zaman bitecek? İşte detaylar...
LEYLA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1 yıllık zaman atlamasının ardından yeni olayların yaşandığı dizi 40. Bölümüyle ekrana veda edecek.
LEYLA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZET
Nur, Vedat’ı ölümden kurtarmasına rağmen olağan şüpheli olmaktan kurtulamaz. Vedat Köroğlu ise kendisini öldürmeye çalışan kişinin bulunması için çocuklarına 24 saat süre verir. Öte yandan Köroğlu Yalısı’nda Vedat’ın yetmişinci yaş günü kutlanacaktır. Dilara, babası için sürpriz bir doğum günü düşünürken kardeşleri Suat ve Ahsen bu fikre karşı çıkar.
Nur bir yandan doğum günü partisini baltalamaya çalışırken, diğer yandan Leyla’nın baskılarıyla başa çıkmak zorundadır. Eren’in Köroğlu ailesi içinde istenmeyen kişi olduğunu fark eden Nur, Leyla ve Eren arasındaki yakınlaşmayı kullanarak harekete geçer. Gerilimin zirve yaptığı finalde Nur, kendisini şoke edecek gerçekle yüzleşecektir.