Leyla dizisi final mi, neden bitiyor? Leyla dizisi yeni sezon var mı?

LEYLA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1 yıllık zaman atlamasının ardından yeni olayların yaşandığı dizi 40. Bölümüyle ekrana veda edecek.

LEYLA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZET

Nur, Vedat’ı ölümden kurtarmasına rağmen olağan şüpheli olmaktan kurtulamaz. Vedat Köroğlu ise kendisini öldürmeye çalışan kişinin bulunması için çocuklarına 24 saat süre verir. Öte yandan Köroğlu Yalısı’nda Vedat’ın yetmişinci yaş günü kutlanacaktır. Dilara, babası için sürpriz bir doğum günü düşünürken kardeşleri Suat ve Ahsen bu fikre karşı çıkar.