Leyla Güven için tahliye kararı verildi

HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen beşinci duruşmasının sonucunda tahliye edildi.

Leyla Güven, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) davasından yargılanıyordu.

PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için 79 gün önce süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eylemine giren Güven, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, önceki duruşmada annesinin tahliye edilmemesi üzerine mahkemenin tutumunu protesto etmek için bugünkü duruşmaya katılmadıklarını söyledi.

Temizkan, "Karara hem çok seviniyorum hem de çok endişeliyim çünkü daha önce 29 Haziran'da görülen duruşmada da annem için tahliye kararı çıkmıştı ve yapılan itiraz üzerine serbest kalmadan tekrar tutukluluğun devamına karar verildi. Bu yüzden cezaevinden çıkıncaya kadar acaba tahliye kararına itiraz edilir mi endişesi yaşıyorum. Bu yüzden bu karara olması gerektiği gibi sevinemiyorum daha. Onu almak üzere cezaevinin önüne gidiceğiz" dedi.

Sabiha Temizkan, Leyla Güven'in açlık grevine devam edeceğini söyledi.

Güven'in avukatları da, daha önce yapılan duruşmalarda yaptıkları tahliye taleplerine verilen red kararı üzerine, mahkemeyi protesto ederek bugün görülen duruşmaya katılmadılar.

Güven'in avukatlarından Cemil Şıvan Özen Leyla Güven'in gün içinde tahliye edileceğini söyleyerek şunları aktardı:

"Tahliye ediliş durumu, sayın Güven'in ilk tahliye ediliş zamanı yapılması gereken bir durumdu. DTK dosyasında tutuklu yargılanan hiç kimse olmamasına rağmen sayın Leyla Güven'in sırf sadece sözünün arkasında durması ve tecrit koşullarına ilişkin tepkisine ve protestosundan kaynaklı tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"Bir şeyin altını çok net çizmemiz gerek, bugünkü verilen karar, hukuki anlamda olması gereken bir şeydir, hiç kimsenin lütfu değildir. Kimse biz yaptık, ettik diyemez çünkü hukukun emrettiği de karar da budur.

"Sayın Güven'in kişiliği, parlamentoda bir milletvekili olması, tutuksuz yargılamasının hatta davanın durması gerekiyordu. Yapılan tahliye lütuf değildir, hukukun gerektirdiği bir zorunluluk durumudur."

Tecrite karşı açlık grevinde

Tahliye kararı müzekkeresi cezaevine bildirildikten sonra Leyla Güven'in gün içinde serbest bırakılması bekleniyor.

Avukat Özen, Leyla Güven'in 79. güne giren açlık grevine ve bozulan sağlık durumuna dikkati çekerek sağlıkçıların refakatinde serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Leyla Güven, geçen yıl gerçekleşen Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamalarından ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" iddiası ve daha önce hakkında daha önce başlatılan DTK Soruştuması kapsamında gözaltına alınarak 31 Ocak 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

Güven hapisteyken 24 Haziran seçimlerinde Hakkari'den HDP milletvekili seçildi.

Leyla Güven 7 Kasım'da görülen duruşmasından kelepçe takılmak istenmesi üzerine duruşmaya katılmamış, adli yargılama yapılmadığını ifade etmişti.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması için açlık grevine girdiğini duyurmuştu.

Güven açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben siyasette PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kadının siyasette yer alması perspektifinden esinlenerek aktif olarak yer aldım. Bugün Sayın Öcalan üzerindeki sadece bir kişiye değil, bir halka uygulanıyor. Tecrit bir insanlık suçudur. Ben de bu halkın bir parçası olarak, Sayın Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlıyorum. Bundan sonra mahkemeye hiç bir savunma yapmayacağım. Yargı hukuksuz kararlarına son verene kadar ve tecrit kaldırılana kadar eylemime devam edeceğim. Gerekirse eylemimi ölüm orucuna da dönüştüreceğim ."

Leyla Güven'in açlık grevi eyleminden sonra Türkiye'de yaklaşık 30 cezaevinde 250'yi aşkın tutuklu açlık grevi eylemine girdi. HDP'nin eski milletvekillerinden Selma Irmak ve Sebahat Tuncel de tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nde 14 Ocak'ta süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eylemin girdiklerini duyurdular.