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Haberler Yaşam 'Leylek Dede' Enezli balıkçının tuttuğu balıklara ortak oldu
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'Leylek Dede' Enezli balıkçının tuttuğu balıklara ortak oldu

Edirne’nin Enez ilçesinde balıkçılık yapan Bedir Yılmazoğlu’nun kayığına yıllardır gelen Dede isimli leylek, hem yarenlik ediyor hem de ağa takılan balıklara ortak oluyor

'Leylek Dede' Enezli balıkçının tuttuğu balıklara ortak oldu
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AA

Edirne’nin Enez ilçesinde 40 yıldır balıkçılıkla geçimini sağlayan Bedir Yılmazoğlu, birkaç yıl önce kıyıda yanına gelen leyleği balıkla beslemeye başladı.

Leylek bir süre sonra Yılmazoğlu'na alıştı.

Yılmazoğlu avlanmak için açıldığında leylek de teknesine konarak, kendisine arkadaşlık etmeye başladı.

AA muhabirine açıklama yapan balıkçı Yılmazoğlu, leyleğin ağlarından çıkan balıklara ortak olduğunu ve karnını doyurmadan kayıktan ayrılmadığını söyledi.

Yılmazoğlu, 'Dede' ismini verdiği ve 'can dostum' dediği leylekle dostluklarının 4 yıl önce başladığını anlattı.

Kıyıda ve teknesinde 'Dede'yi beslediğini ifade eden Yılmazoğlu, "Yazın gelir ve bizi bulur. Balıkçılık yapıyoruz. 'Dede', kayığımızın başına biner karnı doyuncaya kadar gitmez, 2 balık bizeyse 1 balık ona veririz" dedi.

Leylekle dostluğunun kolay olmadığını belirten Yılmazoğlu, balıkla birkaç yıl beslemesi sonrası aralarında bir arkadaşlığın oluştuğunu söyledi.

Leyleğin bir ara balık vermediği için kendisine darıldığını belirten Yılmazoğlu, "Her gün benim kayığımda. Kolay alışmadı. İlk önce kıyıya balık atmaya başladık. Yavaş yavaş kayığa gelmeye başladı. Birkaç sefer atmadım. Küstü herhalde. Ardından tekrar kayığa gelmeye başladı" dedi.

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