Leylekler Vadisi'nin yuvaları yavrularla şenlendi

AA

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi'nde bulunan yuvalar, kısa süre önce yumurtadan çıkan leylek yavrularıyla şenlendi.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'na gelerek ilkbaharı müjdeleyen ilçenin göçebe konukları leyleklerde, şimdilerde üreme dönemi. Bu süreçte yerli yabancı turistlerin görmek için can attığı leylekleri, yumurtadan çıkan yavrularını besleme telaşı sardı.

Yeşildağ Mahallesi'ndeki mezarlıkta ardıç ağaçları üzerindeki yuvalar, yavrularla birlikte hareketlendi, bölgedeki leylek nüfusu en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ziyaretçi hareketliliğinin olmadığı Leylekler Vadisi'nde yaşanan sessizliğin, üreme dönemine olumlu yansıdığı belirtiliyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'nin, Beyşehir'in son yıllardaki sembolü haline geldiğini söyledi.

Bölgenin, çok büyük bir leylek kolonisine ev sahipliği yapması nedeniyle hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çektiğini belirten Büyükkafalı, vadide kurulan seyir terasında leylek gözlemlerinin yapılabildiğini aktardı.

Büyükkafalı, Kovid-19 salgını dolayısıyla bugünlerde bölgenin sessizliğe büründüğüne dikkati çekerek, "Doğa ve fotoğrafseverlerimiz özellikle yavrulama döneminde bu mekanları çok görmek istiyor. Ancak bu dönemde gelemeyip göremeyenler, Beyşehir Belediyesinin canlı yayın kameralarından istifade edebilirler. Leylek cenneti olan Beyşehirimizin leyleklerini mutlaka bu kameralardan izlemeliler." ifadesini kullandı.

Vadide 60'ın üzerinde yuva bulunduğunu anlatan Büyükkafalı, yuvaların, üreme dönemi dolayısıyla yumurtadan çıkan yavrularla şenlenmeye başladığını dile getirdi.

Ebeveynlerinin de dünyaya gözlerini açan yavrularını besleyebilmek için gün içerisinde sırayla yuvadan ayrılarak, yiyecek peşinde mesai yapmaya başladığını anlatan Büyükkafalı, "Yuvaya, avladıkları yiyecekleri getirerek yavrularıyla paylaşan ebeveynler, büyük bir özenle onları besleyip büyütmeye çalışıyor. Yuvaların hemen hemen hepsinde yavrular var. Genellikle yuvalarda iki yavru leylek yer alıyor ama bazılarında 3 ya da 4 yavru da görebiliyoruz." dedi.

Beslenme hareketliliğinin bölgede güzel görüntüler oluşturduğuna işaret eden Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Bölgedeki göl ve sulak alanlarda bu yıl su seviyesi iyi durumda olduğu için yiyecek sıkıntısı çekmiyorlar. Solucan, yılan, böcek, buldukları ne varsa avlanıp, yuvaya getirip yavrularını besliyorlar. Yavrular biraz daha büyüdükten sonra uçmayı öğrenmeye başlayacak. Dünyaya gözlerini açan yavruların daha şimdiden yuvada kanat çırparak uçuş talimlerine hazırlandığını gözleyebiliyoruz. Uçmayı ve avlanmayı öğrendikten sonra da ağustos ayı sonlarına doğru, yetişkin birer leylek olarak ebeveynleri ile ilçemizden ve ülkemizden göç etmeye başlayacaklar."

Mahalle sakini Osman İltar da Leylekler Vadisi'nde üreme mevsimi olması dolayısıyla yavruların yumurtalarından çıktığını hatırlatarak, leylek nüfusunun gözle görülür şekilde arttığını vurguladı.