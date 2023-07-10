Leyleklere köylüler ev sahipliği yapıyor

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Okur, geçen yıl bölgede büyüyen 100'e yakın leyleğin göç ettiğini belirlediklerini aktararak, projelerine en büyük katkıyı bölgede yaşayanların verdiğini vurguladı. Bütün canlıların rahat oldukları ortamda yaşamak istediklerine işaret eden Okur, şunları kaydetti: "Leylekler insanlarla çok yakın ilişki kursa da burada rahatsız olsalar bu popülasyon oluşmazdı. 60'ın üzerinde leylek yuvası var Cuma Ovası'nda ve bu her sene genişliyor. Bence bu işte esas mimar köylüler. Köylüler hiç rahatsız etmiyor, leylek yuvası zarar görmesin diye çatısını aylarca onarmıyor. Evine su girmesine rağmen müdahale etmiyor. Bence bu çok değerli. Güzel bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz leylekler ile köylüler arasında."

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ÇATISINI TAMİR ETTİRMEK İÇİN LEYLEKLERİN GÖÇ ETMESİNİ BEKLİYOR Yenice köyünden Hasan Bora ise evinin çatısı tahrip olmasına rağmen tamir için leyleklerin yuvadan ayrılmasını beklediğini söyledi. Evine yağmurlu havalarda su girdiğini anlatan Bora, "Yavru varken ben kiremitleri söküp atmam. Onların gitmesini bekliyorum. Ben onları atar mıyım, onların günahlarını çeker miyim? Geçen ustaya gittim. 'Sökeyim desen de leylekler varken söktürmem.' dedim kendisine. Onlar gittikten sonra çatımızı onaracağız artık" dedi.