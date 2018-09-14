Leyton Orient - Barnet maçı öncesi rakamlar

Leyton Orient ve Barnet, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Leyton Orient 20 puanla 3. sırada, Barnet 17 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Leyton Orient, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Barnet, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 402 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leyton Orient kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Barnet sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.
Leyton Orient son hafta oynanan Blackpool maçında 3-1 yenildi.
Barnet, Crewe Alexandra karşılaşmaında 4-1 yenildi.
Leyton Orient, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 3 gol yedi.
Barnet ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Barnet, 4 gol atarken 3 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ