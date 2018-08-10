Leyton Orient - Barrow maçı istatistikleri

Leyton Orient ve Barrow, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Leyton Orient 2 puanla 13. sırada, Barrow 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Leyton Orient son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Barrow, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 364. İddaa'da Leyton Orient kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Barrow kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Leyton Orient önceki hafta Gateshead mücadelesinde 1-3 kazandı.

Barrow, Chester karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Leyton Orient, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Leyton Orient, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Barrow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Barrow, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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