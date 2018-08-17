Leyton Orient - Boreham Wood maçı ne zaman?

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Leyton Orient, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Boreham Wood takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 6 puanlı Leyton Orient 10. sırada bulunuyor, Boreham Wood 5 puana sahip ve 12. sırada. Leyton Orient son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Boreham Wood, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 327. İddaa'da Leyton Orient kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Boreham Wood kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Leyton Orient önceki hafta Torquay United mücadelesinde 0-1 yenildi.

Boreham Wood, Maidenhead United karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Leyton Orient, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Boreham Wood, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boreham Wood 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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