Leyton Orient - Ebbsfleet United maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig maçında Leyton Orient ile Ebbsfleet United, 07 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Leyton Orient, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ebbsfleet United, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 433 kodlu maçı oynayanlar; Leyton Orient galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Ebbsfleet United galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Leyton Orient son hafta oynanan Torquay United maçında 0-1 yenildi.

Ebbsfleet United ise Leyton Orient maçında 1-1 berabere kaldı.

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