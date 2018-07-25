Çok kolay hazırlanan, besleyici, lezzetli ve doyurucu bir tarif olan ton balıklı makarna, pratik oluşuyla da yemek yapmaya vakit ayıramayanların vazgeçilmezi oluyor. Peki ton balıklı makarna nasıl yapılır? İşte leziz mi leziz ton balıklı makarna tarifi ve malzemeleri...

TON BALIKLI MAKARNA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım paket makarna

1 kutu ton balığı konservesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

6 adet cherry domates

1 diş sarımsak

İsteğe göre 1 su bardağı haşlanmış mısır

1 su bardağı siyah zeytin

1/4 demet fesleğen

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

TON BALIKLI MAKARNA NASIL YAPILIR?

Makarnayı haşlayın. Sosu için bir çay bardağı haşlama suyunu ayırın. Makarnayı süzdükten sonra bir kenarda bekletin.

Ton balıklı makarnanın sosu için sarımsağı rendeleyin, fesleğeni ince ince kıyın. Cherry domatesleri ikiye bölün. Zeytinyağında doğranmış haşlama suyunu, cherry domates, ve rendelenmiş sarımsağı 2 dakika kadar kavurun.

Haşlanmış makarnanın üzerine bu sosu, ton balığını, fesleğeni, haşlanmış mısırı, siyah zeytini, tuz ve karabiberi katın.

Haşlanmış makarna ve ton balıklı harcı iyice harmanlayın. Bekletmeden servis edin. Ton balıklı makarnanız hazır! Afiyet olsun.

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