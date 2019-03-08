Fenomen şefler Aylin Yazıcıoğlu, İsmet Saz ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu, Sedef İybar’ın moderatörlüğünde ekrana gelen yarışma hız kesmeden devam ediyor.

Stüdyoda yaşanan gerginliğin sebebi ne? Hangi yarışmacı market alışverişinde diğer yarışmacıdan kopya çekti? Temizlik konusunda ismindeki lekeyi bir türlü silemeyen Eray haftanın yemeği hamsili pilavı yeterince ‘hijyenik’ yapabilecek mi? Hamsili pilav denince tüm gözler Karadenizli yarışmacı Sinan’a çevrildi! Bakalım Sinan bu zorlu yemeğin altından kalkabilecek mi?





LEZZET AKADEMİSİ DEMET AKBAĞ İLE ŞENLENDİ!

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Akbağ, Türk mutfağının gözde yemeklerinden hamsili pilavı nasıl yorumlayacak? Demet Akbağ hangi yarışmacıyı mercek altına alacak?

5. Bölüm itibariyle genç şef adaylarını zorlu etaplar bekliyor, dokunulmazlık kalkıyor! Bu durum yarışmacıları nasıl etkileyecek?





ŞABAN OĞUZ’DAN HAMSİLİ PİLAVIN TÜYOLARI!

Hamsili pilav yapmanın incelikleri neler? Hamsili pilavın üstüne yağlı kağıt veya folyo kullanılır mı? Kartuş nasıl yapılır? Hamsili pilava dair tüm detaylar ve ipuçları konuk şef Şaban Oğuz’dan!

Lezzet Akademisi Pazar günü saat 16.15’te 5. bölümüyle Show TV’de!

#yataytekli#haber##center#