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"KÜSKÜNLERİ BİRLEŞTİRİR, BARIŞTIRIR"

Kaburga dolmasının lezzetinin yanı sıra yapımının zahmetli olmasından dolayı özel bir yemek olduğunu ifade eden Nazlıcan, "Güzel bir tarafı da küskün aileleri birleştirir, barıştırır. Dedem zamanında iki aileyi barıştırmak için anneanneme kaburga dolması yaptırmış. Aileler gelip o kaburga dolmasını görünce 'bizi barıştırmak için sabahın erken saatinde bu evin hanımı kalkmış ve bizim için hazırlamış. Bu yemeğin hatırına olsa bile barışmamız gerekiyor' demişler. İşin püf noktası burada." diye konuştu.