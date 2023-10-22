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        Haberler Yaşam Lezzetli bir yemek siparişi verdiğini sanan kullanıcılar restoranların kötü sürprizleriyle tanışıyor

        Lezzetli bir yemek siparişi verdiğini sanan kullanıcılar restoranların kötü sürprizleriyle tanışıyor

        Bir restoranda, yemek siparişi vermek dünyanın en basit şeyi gibi gözükebilir eğer "yemek" kavramı herkes için aynı anlama geliyorsa! Görünüşe göre, bu yorumlanabilir bir tanım ancak ortaya çıkan sonuçlar herkes için aynı şekilde komik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:08
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        "Merakınıza yenilip bir kamyon durağından yumurta sipariş ettiğinizde bu olur."

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        "Yüksek puan alan yerel bir yerden pizza sipariş ettim."

        3

        "Benimle dalga mı geçiyorsunuz?"

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        "Buzlu kahve sipariş etmeyi denedim. DoorDash'teki adam bunu bana verdi ve tam göz temasını koruyarak omuz silkti."

        5

        "Wendy's'den lezzetli tavuklu sandviçim."

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        "Hamburgeri yaptım patron!"

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        "Bu "Bruschetta"yı bir gurme İtalyan restoranından sipariş ettim."

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        "Arkadaşım IHOP'ta buzlu kahve istedi. Garson taze demlenmiş kahvenin içine kırılmış buz koydu."

        9

        "Hamile eşim peynirli patates kızartması ısmarladı, bunun sonu pek iyi olmayacak..."

        10

        "Kızımın az önce sipariş ettiği bu 'eğlenceli yüz' pankek."

        11

        "Kız arkadaşım bir restoranda domates salatası sipariş etti."

        12

        "Denemediler bile."

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        "Bir suşi restoranında çıtır baharatlı somon sipariş ettim, Pringles cipsine konmuş baharatlı somon geldi."

        14

        "Sidney'deki çok lüks bir tatil beldesinde berbat bir 16 dolarlık 'havuçlu kek'."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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