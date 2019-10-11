Mücver balkabağı veya normal yemeklik kabakla yapılır. Ancak farklı malzemelerle de denenebilir oldukça lezzetli bir köfte şeklidir. Üzerine yoğurt ya da sade de yenilebilir.
Mücver tarifi malzemeleri:
- 2 adet kabak
- Maydanoz
- Dereotu
- 2 adet yeşil soğan
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı kaşar rendesi
- Tuz, kırmızı biber
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Mücver tarifi hazırlanması:
- Öncelikle kabaklar yıkanır ve rendelenir.
- Rendelenen kabak elle sıkılarak fazla suyu alınır.
- Üzerine diğer hazırlanmış malzemeler eklenir ve güzelce karıştırılır.
- Bir tavada sıvı yağ kızdırılır ve kaşıkla tek tek yağa konarak altı üstü pişirilmesi sağlanarak kızartılır.
- Tabağa alınan mücver hazırdır.
- Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür ya da sade olarak tüketilebilir.
- Afiyet olsun!
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