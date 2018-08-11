LFA - FC Roskilde maç önü

LFA ve FC Roskilde, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:45. LFA, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Roskilde, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 621. İddaa'da LFA kazanır 1.80, berabere biter 3.20, FC Roskilde kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

LFA önceki hafta Herfolge Koge mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

FC Roskilde, Thisted karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

FC Roskilde, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Roskilde 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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