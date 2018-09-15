LFA - Hvidovre maç önü

Danimarka 1.Lig maçında LFA ile Hvidovre, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:45. LFA 9 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Hvidovre 9 puanda ve 10. sırada. LFA, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hvidovre, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 588 kodlu maçı oynayanlar; LFA galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Hvidovre galibiyet oranı 2.90. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

LFA son hafta oynanan Thisted maçında 2-3 kazandı.

Hvidovre ise Frem karşılaşmasında 0-2 yenildi.

LFA, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. LFA, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Hvidovre, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hvidovre 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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