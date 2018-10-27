LFA - Thisted maçı istatistikleri

LFA ve Thisted, 28 Ekim 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:45. 19 puanlı LFA 7. sırada bulunuyor, Thisted 20 puana sahip ve 6. sırada. LFA son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Thisted son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 446 kodlu maçı oynayanlar; LFA galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, Thisted galibiyet oranı 3.40. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

LFA önceki hafta Skive IK mücadelesinde 4-0 kazandı.

Thisted ise Vejle-Kolding karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan LFA, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

Thisted ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Thisted, 7 gol atarken 9 gol yedi.

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