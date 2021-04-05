Teknoloji firması LG, uzun süredir zarar eden akıllı telefon bölümünü kapatma kararı aldı. Çekilme kararı, 3 numaralı marka olduğu Kuzey Amerika'daki% 10 hissesini, yerli rakibi Samsung ve Apple'a kaptırmasına neden olacak.

Yapılan açıklamada, son derece rekabetçi sektörün dışına çıkmanın, LG'nin elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar ve akıllı evler gibi büyüme alanlarına odaklanmasına izin vereceği belirtildi.

LG, ultra geniş açılı kameralar da dahil olmak üzere bir dizi cep telefonu yeniliği ile piyasaya erken çıkmış ve 2013'teki zirvede, Samsung ve Apple'ın ardından dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olmuştu.