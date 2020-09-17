LG'den gerçekçi oyun deneyimi sağlayan monitör

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LG'den yapılan açıklamaya göre, marka, geçen yılın ilk 1 milisaniyelik Gray-to-Gray-Griden Griye (GTG) Nano IPS oyun ekranının (27GL850 modeli) ardından, 27 inçlik LG 27GN950 ile dünyanın ilk 4K (3.840 x 2.160) çözünürlüklü, 1 ms tepki süresine sahip Nano IPS monitörünü sundu. Çarpıcı 16:9 en-boy oranına sahip ekran aynı zamanda oyun odaklı ön ayarlara ve en yeni bağlantı seçeneklerine sahip olması nedeniyle, kullanıcıların en sevdiği oyunlardan en iyi şekilde yararlanmasını kolaylaştırıyor.

LG’nin Nano IPS ekran teknolojisi ile hız ve görüntü kalitesinden ödün vermeden daha gerçekçi görünen görseller yaratılıyor. Hızlılığı ile oyunu daha akıcı ve doğal hale getiren monitör, bu sayede kullanıcılara oyun içinde daha fazla kontrol ve rakiplerine karşı avantaj sağlıyor. Oyun oynamak için tasarlanmış bir monitörden bekleneceği üzere, UltraGear, düşük giriş gecikmesi, yüksek yenileme hızı (144Hz) ve hızlı yanıt süreleriyle ultra duyarlı bir performans sunuyor.

27GN950 ayrıca tek bir DisplayPort kablosuyla 144 Hz'de 10 bit renkte neredeyse kayıpsız 4K görüntüler sağlayan VESA Display Stream Compression (DSC) teknolojisini destekliyor. VESA Display HDRTM 600 sertifikalı olan monitör, 2 doğru renk üretimi ve donanım kalibrasyonuyla daha da ince ayarlanabilen dinamik kontrast ile DCI-P3 renk alanının yüzde 98 oranında kapsanmasını garanti ediyor. Muazzam hızı, canlı, süper keskin görüntü kalitesi ve geniş 4K ekranıyla monitör, her oyunu hayata geçiriyor ve PlayerUnknown’ın Battlegrounds’ı gibi yoğun savaş oyunlarını destekleyebiliyor.

LG UltraGear'ın NVIDIA G-SYNC Uyumlu olması, oyuncuların grafikleri olması gerektiği gibi deneyimleyebilecekleri anlamına geliyor. GeForce oyun platformuyla çalışmak üzere tasarlanan G-SYNC sertifikalı 27GN950, kesintisiz görüntüler için yenileme hızını, bağlı donanımın kare hızına uyarlayabiliyor.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, LG, en eksiksiz oyun deneyimini sunmak için, RGB Sphere Lighting 2.0'ın eklenmesiyle birlikte, mümkün olan her açıyı değerlendirdi. Monitörün arkasında bulunan dairesel bir LED dizisi olan Sphere Lighting, iki farklı modla heyecan verici atmosfere katkıda bulunuyor: Işıkların ekrandaki patlamalar ve silah ateşleriyle eşleştiği Sound Sync Modu ve LED'lerin oyunun renk paletine göre değiştiği Video Sync Modu. UltraGear’in ışık hızındaki IPS paneliyle bir araya gelen benzersiz RGB Sphere Lighting 2.0, ne tür bir oyun oynuyor olurlarsa olsunlar oyuncuları aksiyonun kalbine taşıyor.

Yeni 27 inç UltraGear'ın şık ve ergonomik tasarımı, oyun oturumlarına daha da fazla değer katıyor. Şık ve sağlam monitörün fütüristik standı, her kullanıcının özelleştirilmiş, rahat bir oyun kurulumu oluşturmasına olanak tanıyacak şekilde ayarlanabiliyor. Daha fazla görüntüleme seçeneği sunan pivot özelliği, kullanıcıların ekran yönünü isterlerse dikey olarak değiştirmelerine bile olanak tanıyor.

2016 yılında kurulduğu günden bu yana oyuncuların güvenini kazanmış bir marka olan LG UltraGear, 27 inçlik yeni modeli ile çıtayı bir kez daha yükseltti. Gelişmiş 4K 1ms Nano IPS ekran, her sahnenin her ayrıntısını yüksek hızda tam netlikte ortaya çıkarabiliyor ve kullanıcıların kendilerini en sevdikleri oyunlara kaptırmalarına imkan veriyor.