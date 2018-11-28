Akıllı telefon pazarında zor günler yaşayan Güney Koreli teknoloji şirketi LG Electronics (LG) organizasyonel yapısını değiştirmek için düğmeye bastı.

LG’nin konuyla ilgili olark bugün yaptığı açıklamada, “Güçlü yönlerimizi daha da geliştirmek ve gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunları daha donanımlı bir şekilde ele almak için şirket organizasyonunda önemli değişiklikler yapıyoruz" denildi.

Güney Koreli teknoloji devi, yapısal değişikliklerine ek olarak, kilit yöneticilerin de günlük görevlerini olumlu yönde etkileyecek değişikliklere odaklanacağını duyurdu.

Yeni yapılanmaya göre, şu anda LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı olan Brian Kwon, Mobil İletişim Bölümü’nün de liderliğini de üstlenecek. LG’nin Mobil İletişim Bölümü’nün başına geçen yılın ekim ayında getirilen

Hwang Jeong-hwan döneminde, şirket bu yılın ilk 9 ayı itibariyle 410 milyon dolarlık zarar açıklamıştı. Buna karşılık LG’nin TV, ses ve bilgisayar işlerini dönüştürmede kritik bir rol oynayan Kwon’un yönetimindeki bölümü aynı dönemi, 3.3 milyar dolarlık satış geliri ve 290 milyon dolarlık kâr ile kapatmıştı.

BAŞKANA EK GÖREVLER VERİLDİ

Geçen yıldan bu yana LG’de Mobil İletişim Bölümü Başkanı olan Hwang Jeong-hwan ise yeni yapılanma kapsamında LG'nin Yakınsama İş Geliştirme Ofisi Başkanı olarak görev yapacak. Organizasyonel değişiklikle LG Electronics’in başkanı ve CFO’su David Jung'a da ek görevler verildi.

Şirketin stratejisine ve planlamaya odaklanacak olan Jung, LG’nin Güney Kore’deki tüm tesislerinde destek operasyonlarının denetimi, şirket güvenliği ve iletişimi gibi işlevleri kapsayan, iş destek operasyonlarının da sorumluluğunu üstlenecek.

LG Araç Yedek Parçaları Bölümü de Araç Bileşen Çözümleri Bölümü olarak yeniden adlandırılacak. LG Araç Yedek Parçaları Bölümü’nün başkanlığını Kim Jin-yong üstlenerek akıllı sürüş ve araç bağlanabilme özellikleriyle ilgili sektöre odaklanacak. LG’deki tüm yeni görevlendirme ve atamalar, 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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