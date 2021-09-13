LG UltraWide monitörler, standardın üzerinde çalışma alanı sunuyor

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LG açıklamasına göre, Ultra Geniş Monitör serisinden LG 29WP60G ile, 29 inç Ultra Geniş FHD (2560 x 1080) IPS Ekran, HDR10 ile sRGB yüzde 99 Renk Gamı, USB Type-C Bağlantısı, AMD FreeSyn MBR ile 1ms yanıt süresi ve 3 taraflı kenarlıksız sayılabilecek ekranı ile kullanıcılara, geniş çalışma ve oyun alanı sağlıyor. Böylelikle LG Ultra Geniş 29WP60G kullanıcıları, ister içerik oluştursunlar, ister oyun oynasınlar, ekranlarına dalıp yaptıkları işle bütünleşebiliyorlar. Ekstra geniş 21:9 IPS ekran sayesinde panoramik görünüm ve geniş açılarda gerçek renk doğruluğu sunan LG 29WP60G aynı zamanda daha kolay çoklu görev deneyimi, uygulamalar arasında hızla geçiş ve tam, engelsiz bir görünümün sağlıyor.

- Evden çalışma, eğitim ve oyuncular için de ideal

Açıklamaya göre, 21:9 en boy oranı ile FHD çözünürlüklü ekranlarda yüzde 33 daha fazla ekran alanı sunan LG UltraWide 29WP60G, hem evden çalışan hem de evden eğitim gören ve eğitim verenler için ideal çözüm sunuyor. Kullanıcılar, geniş ekran sayesinde, daha büyük materyalleri ve daha fazla katılımcıyı görüntüleyerek web seminerlerinden ya da toplantılarından daha fazla verim elde edebiliyorlar. Rapor ve sunumları farklı bir sekme açmadan aynı ekranda yan yana görüntüleyerek kolay çalışma ortamı oluşturabiliyor. Öğretmen ya da öğrenciler ise ders kitaplarını, dersleri, konuşmaları ve aramaları tek bir görünümde kolayca yönetebiliyor ve geniş ekranlarını bir çevrim içi sınıfa dönüştürebiliyorlar.

Sunduğu geniş ve panoramik görüntü ile oyuncular için de ideal olan LG 29WP60G, 1 milisaniye (ms) tepki süresi ile kullanıcıların hızlı aksiyon almalarını, engelleri ve rakipleri neredeyse gerçek zamanlı olarak görmelerini sağlıyor. AMD FreeSync teknolojisi ile oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda, ekran takılması ya da yırtılması olmadan kesintisiz, akıcı hareket deneyimi yaşıyor. Ayrıca oyuncular, oyun modu ile herhangi bir oyun için özel ayarlar kullanarak deneyimlerini kişiselleştirebiliyorlar. Dinamik Hareket Senkronizasyonu ise minimum giriş gecikmesi ile oyun seviyesini profesyonel bir düzeye çıkartıyor. Monitör siyah dengeleme özelliğiyle de, gelişmiş görüş sunuyor.

LG 29WP60G, USB Type- bağlantı noktasına sahip ve DisplayPort Alt Modunu destekliyor. Görüntü, sadece bir USB Type-C kablosu kullanılarak, özel ekran kabloları veya aktif adaptörler olmadan harici bir monitöre aktarılabiliyor.

LG 29WP60G’de ayrıca göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışığı azaltan Reader Modu da bulunuyor. Flicker Safe ise ekrandaki görünmez titremeyi azaltıyor ve gözler için rahat bir çalışma ortamı sağlıyor.