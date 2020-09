LG, UTRAGEAR FACE-OFF turnuvasıyla en iyi Valorant oyuncusunu seçiyor

AA

LG'den yapılan açıklamaya göre, e-spor etkinliği, LG'nin resmi Twitch kanalında (www.twitch.tv/ultrageargaming) canlı yayınlanan karşılaşmalarla 3 Ekim saat 16.00'da (EDT) başlayacak.

Riot Games'in bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü oyun, firmanın son derece popüler olan oyunu League of Legends'ı takip ederek büyük bir hayran kitlesi yarattı. Tek bir günde 34 milyon saat izlenen oyun, 2019 League of Legends Dünya Şampiyonası Finalleri'nden sonra, tek günlük Twitch izleyici sayısı ile ikinci bir ilk gün rekoru kazandı.

Resmi olarak Haziran 2020'de yayınlanan Riot Games'in Valorant'ı, 5 kişilik takımları, hem beceri hem de strateji gerektiren çılgın bir savaşta karşı karşıya getiriyor. Her biri Overwatch (atıcı),Fortnite (hayatta kalma),Call of Duty ve CS: GO (taktik) oyunları başta olmak üzere belirli birçok oyunculu FPS türünde uzmanlaşmış toplam 20 popüler oyuncu, Valorant galibi unvanı kazanmak için yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Business Solutions Company'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan, "LG UltraGear, mükemmel bir oyun deneyimi için tüm kutuları kontrol ediyor ve ciddi oyuncuların talep ettiği görüntü kalitesi, özellikler ve 1 ms yanıt süresi ile öne çıkıyor. LG UltraGear FACE-OFF turnuvası, dünyanın her yerinden oyuncuları ve hayranları bir araya getirmesinin yanı sıra e-sporları daha da eğlenceli hale getiren etkileyici teknolojileri sergileme fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.