İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde 25. LGBTİ+Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları gerekçesiyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet suçundan yargılanan 25 sanık beraat etti. Mahkeme kararında suçun unsurlarının oluşmadığını belirtti.



DAVA AÇILDI



Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Beyoğlu’nda Haziran 2017 yılında LGBTİ+Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları gerekçesiyle 25 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi. Mahkeme, yapılan yargılama ile ilgili olarak kararını açıkladı. Mahkeme, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet" suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek sanıkların beraatına karar verdi.

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