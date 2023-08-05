LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS 2. nakil tercih sonuçları bekleniyor

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS 2. nakil tercih sonuçları bekleniyor

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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS kapsamında yerleştirmeye dayalı 1. nakil sonuçları açıklandı. Bu sürecin ardından ikinci nakil tercih süreci başladı ve 4 Ağustos'ta sona erdi. Öğrenciler 31 Temmuz ila 4 Ağustos tarihleri arasında LGS 2. nakil tercih başvuru işlemlerini tamamlandı. Gözler şimdi MEB'e çevrildi. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar